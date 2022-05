Het harde leven achter de muren van Den Hey-Acker: ‘Ze spuugden in het eten van mijn zoon’

Zoekactie met speurhon­den en sonarboot naar vermiste Marleen bij Galderse Meren in Breda levert opnieuw niets op

BREDA - De politie heeft maandag opnieuw naar de vermiste 41-jarige Marleen de Wijs gezocht op het water van de Galderse Meren in Breda. Daarbij werden boten, speurhonden en ook een sonarboot ingezet. ‘s Avonds maakte de politie bekend dat niemand in het water is gevonden.

7:12