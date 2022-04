Het heeft zes jaar geduurd, maar nu is ie er dan eindelijk: Breda's eigen internationale bushalte

BREDA - Wie in Breda moet wachten op de internationale bus naar bijvoorbeeld Parijs, Frankfurt of het vliegveld van Charleroi kan dat voortaan op een beschutte plek doen. Met dank aan de speciale bushalte die voor de deur van het NS-station Breda Centraal in gebruik is genomen.

,,Voor ons is de halte een visitekaartje’’, zegt Arthur Kamminga van Flixbus, de vervoerder die Breda heeft opgenomen in zijn Europese netwerk. Hij is blij met de halte, die is ontworpen door Koen van Velsen, de architect die ook heeft getekend voor het ontwerp van het NS-station.

Prettig

,,Omdat onze bussen wel eens in de file staan, moeten onze klanten soms wachten. Dan is het prettig wanneer ze beschut zitten’’, zegt Kamminga. ,,Bovendien rijden wij 24 uur per dag. Het kan dus gebeuren dat het NS-station gesloten is, wanneer wij in Breda arriveren. Dan moeten onze passagiers wel ergens kunnen wachten. Vanaf nu kan dat dus.’’

Het idee voor de internationale bushalte stamt uit 2016. Toen kreeg het kantoor van Van Velsen van de gemeente Breda al de vraag om na te denken over een ontwerp. Gedoe met geld en regelgeving heeft er toe geleid dat het zes jaar heeft geduurd voordat het project is opgeleverd.

Quote Het belangrijk­ste is natuurlijk dat de passagiers beschut staan. Erik-Jan van Dalfsen, Architect

Het rechttoe rechtaan-ontwerp past bij de stijl van de taxiwachtplaats, die iets verderop staat en al langer in gebruik is. ,,De nieuwe halte is geïntegreerd in de bestaande omgeving, zodat er een eenheid van vormgeving ontstaat’’, zegt architect Erik-Jan van Dalfsen. ,,Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de passagiers beschut staan.’’

Reizen verandert

Wethouder Daan Quaars (Mobiliteit, VVD) ziet de nieuwe bushalte als een logische ontwikkeling. ,,Het reizen binnen Europa verandert’’, voorspelt hij. ,,Net reed de bus naar Parijs weg. Daar kun je voor een paar tientjes naar toe. Dat zijn bedragen waarmee je mensen kunt overhalen om voor de internationale bus te kiezen.’’

Volgens de wethouder is de nieuwe busstop voor Breda bovendien een ‘ongelofelijk mooie plek, waar je kan zien dat de stad ook internationaal goed bereikbaar is’.