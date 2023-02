Het is het hele carnavalsweekend druk, maar zo beslist de gemeente Breda of het centrum ‘vol’ is of niet

Beveili­gers advocaat Peter Schouten redden leven van man in restaurant tijdens carnaval: ‘Bizar toeval’

De beveiligers van de bedreigde Bredase advocaat Peter Schouten, hebben zaterdagavond per toeval het leven van een man gered in Helmond. ,,Het universum is miraculeus”, reageert de advocaat. ,,Omdat ik geen zin had in een frietje, leeft iemand nog.”