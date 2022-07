Het schildersbeest Pieter Stoop is helemaal terug op het podium

Loop er gerust eens overheen: Breda onthult stenen Vrijheids­boom in Valkenberg

BREDA - ,,O ja, je mag er overheen lopen, hè.’’ De Bredase wethouder Marike de Nobel twijfelt heel even. Logisch, want niet elke dag wordt er in het Valkenberg een kunstwerk onthuld dat zo nadrukkelijk uitnodigt om er ongegeneerd overheen te wandelen als de Vrijheidsboom.

20 juli