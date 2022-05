Het torentje staat weer stevig verankerd op het Stedelijk Museum Breda

Hennepkwe­ke­rij ontmanteld in woning in Achtmaal, twee mannen op heterdaad opgepakt

ACHTMAAL - Twee mannen zijn donderdagmiddag opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij een hennepkwekerij in een woning in Achtmaal. Dat meldt de politie. De woning is leeggeruimd.

