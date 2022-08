Het wordt drukker in de smalle straatjes van Fellenoord, maar maatregelen blijven uit

Met video Maaike brouwt op haar Harry Pot­ter-zol­der in Breda de meest magische toverdrank­jes: ‘Ik verkoop ze over de hele wereld’

BREDA - Dreuzels opgelet! Er is een nieuwe alchemist in Breda. Maaike Rommens (24) brouwt op haar Harry Potter-zolder de meest magische toverdrankjes. Een deel verkoopt ze in de maand augustus voor het goede doel Orange Babies.

4 augustus