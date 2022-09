Het wordt volgens deskundigen een herfst vol files: ‘Dit voorspelt niet veel goeds’

Waarom dahlia’s? En vier andere vragen over de bloemen die het corso kleur geven

ZUNDERT - Hoe klein de bloem ook is op die grote wagens, de dahlia is de hoofdrolspeler van het corso. De dahlia wordt dan ook vertroeteld in Zundert, met dit jaar extra aandacht voor de Golden Scepter, een dahlia met een gouden kleur.

3 september