Hier eindigen bootjes die niet in de singels van Breda thuishoren: opgestapeld op een eenzame kade

Luca deelt gratis maandver­band in een kastje aan huis: ‘Menstrua­tie-armoede is schrijnend’

BREDA – Een op de tien vrouwen in Nederland heeft geen geld voor maandverband of tampons. Onacceptabel vindt Luca Esseling. Daarom zamelt zij nu hygiëneproducten bijeen in een speciaal kastje voor haar huis.

10 juni