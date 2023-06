Hij knalde op kruising tegen een andere auto en reed fietser (26) het ziekenhuis in: 'Je hebt mijn leven in één seconde verwoest’

Nacompetitie derde/vierde divisie Baronie blijft in derde divisie na bloedstol­lend slotstuk

Baronie handhaaft zich in de derde divisie na een doelpuntenfestijn in Amsterdam. De Bredanaars verloren vanmiddag met 4-3 van JOS Watergraafsmeer, maar dat was na de 3-1 van donderdagavond in eigen huis voldoende.