‘Hij zei lachend dat Peets lijf schokte als Michael Jackson toen hij werd doodgeschoten’

En weg zijn de kastanjes in de Bredase Parkstraat: ‘Zo kaal nu’

7:00 BREDA - En weg zijn de twaalf reusachtige kastanjes in de Parkstraat in Breda-Zuid. In twee dagen tijd gerooid. ,,Zo kaal nu, zo erg. Het is dat ze ziek waren”, verzucht Marie-Christine Albregts die in de buurt woont en net de hond uitlaat. ,,Er was geen keuze, maar het hele beeld van de straat gaat verloren. Dat foeilelijke pand daar, nooit gezien”, wijst ze richting Wilhelminastraat naar een pand dat achter de kastanjes schuil ging.