Hilde verloor haar zoontje (8), maar neemt niemand iets kwalijk: 'Ik weet hoe Tristan was'

Het overlijden van de 8-jarige Tristan Siegmund afgelopen zomer in Chaam is het gevolg van een trieste samenloop van omstandigheden. Dat zegt zijn moeder Hilde in een reactie op het besluit van justitie om niemand strafrechtelijk te vervolgen voor het drama. ,,Tristan was een heerlijk joch dat altijd het avontuur opzocht. Dat is hem helaas fataal geworden."

Na negen maanden intensief speurwerk is het onderzoek naar de verdrinking van de 8-jarige Tristan afgerond. Daaruit is gebleken dat niemand schuldig is aan het incident. De strafzaak tegen de oma en een manager van het vakantiepark is om die reden geseponeerd. Tot grote opluchting van Hilde, die eigenlijk nooit de drang voelde om een schuldige aan te wijzen. ,,Dat brengt Tristan niet terug.”

Stralende zon

Het dramatische voorval vindt afgelopen zomer plaats, aan het begin van de vakantie. Onder een stralende zon gaat de 8-jarige Tristan samen met zijn oma een middagje zwemmen. De keuze valt op vakantiepark De Flaasbloem in Chaam. Oma ziet de vrolijke Tristan op en neer stuiteren van plezier. Ze ziet nog dat hij bovenaan een glijbaan staat, klaar om een leuk ritje te maken.

Maar dan gaat het mis. Tristan komt niet terug van de glijbaan. Hij raakt vermist. Zijn grootmoeder merkt dat na drie kwartier en slaat alarm, waarop de hulpdiensten, medewerkers en gasten een grootschalige zoekactie op touw zetten. Een menselijke ketting in het diepe water levert resultaat op. De kleine Tristan wordt buiten bewustzijn in het water gevonden, hij reageert nergens op. Snel wordt hij naar de kant gehaald.

Sprankeltje hoop

Een vakantievierende brandweerman die alles ziet gebeuren, schiet meteen te hulp. Hij reanimeert het slachtoffer, wel 45 minuten lang. Er lijkt een sprankeltje hoop als de hulpdiensten hem met een hartslag naar het ziekenhuis in Tilburg brengen. Toch kunnen de artsen daar niets meer voor hem betekenen: hij overlijdt die dag aan zijn verwondingen.

Die avond krijgt Hilde telefoon. Het is de vader van Tristan, haar ex-vriend, die haar het vreselijke nieuws meedeelt. ,,Ik ben toen meteen naar Nederland gegaan, ik wilde Tristan hoe dan ook zien”, blikt de moeder terug. In het ziekenhuis in Tilburg ziet ze Tristans oma. De tranen rollen over haar wangen. Ze is helemaal in shock.

,,Zij had natuurlijk ook zojuist haar kleinzoon verloren. Ik zei meteen dat ik haar niets kwalijk nam. Tristan was een heerlijk gek en speels kind, altijd op zoek naar avontuur. Hij wist zeker dat hij dat wel zou kunnen, even van de glijbaan, en dan zelf naar de kant zwemmen. Maar daar bleek hij toch niet klaar genoeg voor.”

Contact op Facebook

Ondertussen probeert Hilde haar leven weer op te pakken. Ze is verhuisd en praat met deskundigen over hoe ze het verlies van haar enige kind een plek kan geven. ,,Ik mis Tristan nog ieder moment van de dag. Hij was echt mijn alles, mijn zonnestraaltje.” Op haar Facebook plaatst Hilde wekelijks veel verhalen en gedichten over haar zoon. Ze heeft via het platform nog veel contact met schoolvriendjes van Tristan, en met de brandweerman die haar kind nog probeerde te redden.

,,Dat doet mij veel goeds, om samen met hen over Tristan te praten en steun bij elkaar te zoeken”, zegt de Belgische. ,,Het gaat dan ook steeds beter met mij. Ik ben sinds kort weer begonnen met werken en doe zelfs zo nu en dan leuke dingen. Dat zou Tristan ook gewild hebben, dat zijn moeder gewoon weer verder gaat met haar leven.”

Terugkeer naar Chaam

Binnenkort gaat Hilde terug naar vakantiepark De Flaasbloem in Chaam, de plek die nooit meer voor haar hetzelfde zal zijn. ,,Maar ik ben er inmiddels sterk genoeg voor om die plek te bezoeken.”

Een manager van het park liet gisteren weten blij te zijn met het sepot van het Openbaar Ministerie. ,,Maar we spreken niet van opgelucht, omdat het ongeval veel indruk heeft gemaakt op de parkmanager en de aanwezige gasten en het personeel."