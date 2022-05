Hoe beleef je als centrumbewoner Breda Jazz? ‘Het publiek is best beschaafd’

’Knuffel­die­ven’ beroven man (22) van smartphone in Breda

BREDA - Een 22-jarige man is dinsdagavond rond 23.00 uur beroofd van zijn telefoon in park Valkenberg in Breda. Hij was slachtoffer van zogenaamde knuffeldieven. Twee onbekenden (27 en 23) omhelsden de Bredanaar om hem vervolgens te beroven.

25 mei