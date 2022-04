Hoe lang ze blijven? We weten het niet, maar Pasen vieren we na dit treurige jubileum in elk geval samen

VLUCHTELING OVER DE VLOERToen de oorlog in Oekraïne uitbrak, hoefde het gezin van Saskia Wijdoogen (46) uit Breda niet lang na te denken. Ze maakten een kamer vrij in hun huis voor vluchtelingen. Nu vormen ze met Nataliia (41) en de tweeling Viktoriia en Ivan (14) een wereldgezin. Hier lees je elke week over hun belevenissen.