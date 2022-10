Hond bijt kind in Breda, maar eigenaar in verzet tegen aanlijngebod: ‘Hij moet rennen, zijn energie kwijt’

Vluchtende Bredase wegpiraat (27) opgepakt na gevaarlij­ke achtervol­ging door Breda

BREDA - Een 27-jarige man uit Breda is in de nacht van maandag op dinsdag na een achtervolging door de politie aangehouden. Hij reed veel te hard en zorgde voor veel gevaar op de weg. De roekeloze hardrijder had bovendien geen geldig rijbewijs.

