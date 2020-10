Horeca bij ons dicht, over de grens kun je rustig nog een pintje drinken of vorkje prikken

Als je lunchroom annex cadeauwinkel Step2 in Essen binnenstapt, is het dragen van een mondkapje verplicht totdat je aan tafel zit. In het halletje moet je wachten als er een klant voor je staat. Binnen zitten enkele mensen een hapje te eten of koffie te drinken. Geen Nederlandse klanten op dit moment, maar ‘die komen hier normaal gesproken best vaak', zegt eigenaar Jurre Oerlemans. ,,Maar ik denk dat ze het afwachten. Ik heb begrepen dat het in Nederland ook wordt afgeraden om de grens over te gaan voor café- en restaurantbezoek.”