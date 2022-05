Horecafamilie Sweere opent hotel Botanique in voormalige Chassékazerne: ‘Dit is straks een unieke plek’

Opvang Koepel: grote behoefte aan tolken die Oekraïens of Russisch spreken

BREDA - De hulp en ‘woonbegeleiding’ van vluchtelingen in de Koepel in Breda komt goed op gang. In de grootste opvang van de regio, waar nu 328 van maximaal 370 mensen verblijven, worden tal van initiatieven opgezet, zoals Engelse les en sport. Er is wel een grote behoefte aan tolken die Oekraïens of Russisch spreken.

