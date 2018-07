HSL loopt vertraging op tussen Breda en Rotterdam door zwaan: beestje gaat mee met machinist

De teloorgang van Grand Café Klaeren­beek

8:00 BREDA - In 2017 is het zó’n positief verhaal. Bredanaar Jez Looman, dan nog 72 jaar, pakt bruisend van energie de draad weer op en heropent Grand Café Klaerenbeek aan de Ginnekenweg, dat hij eerder (1989-1997) onder de naam Klaarenbeek met veel succes runde. Minder dan een jaar later is het sprookje uit. Voor de tweede keer in zijn leven gaat Looman failliet. Een bizar verhaal.