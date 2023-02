Hyballa rekent af met excuuscultuur: ‘NAC heeft mij een contract gegeven om NOAD te spelen’

MET VIDEO Vet vindt dat NAC tot het einde heeft gestreden: ‘Maar als groep kunnen en moeten we fitter worden’

Javier Vet had hem 45 minuten in zijn zak zitten, Sydney van Hooijdonk, de kwelgeest van NAC. Maar net voor rust sloeg hij toe en in de tweede helft nog eens. Zo deed hij zijn oude ploeg de das om. ,,Zij geven twee voorzetten en daar vallen twee goals uit. Dat is heel zonde.”

8 februari