Hyballa ziet NAC flitsen, ploeteren en winnen op avond van snelste KKD-goal ooit

Acht tellen. Zolang duurde het voordat Charles-Jesaja Herrmann van deze TOP Oss - NAC een wedstrijd maakte voor in de geschiedenisboeken. Toen lag namelijk de 0-1 er al in. Volgens statistiekenbureau Opta de snelste goal in de Keuken Kampioen Divisie, sinds er gegevens over deze competitie worden verzameld. De snelste goal in het betaalde voetbal was het in ieder geval niet: die eer is voor Kees van Ierssel, die in 1968 namens stadsgenoot Baronie na zeven seconden scoorde.

Ton Lokhoff zal ongetwijfeld teruggedacht hebben aan 20 maart 1982. Toen bracht Mister NAC Koos Waslander in stelling om de snelste eredivisiegoal ooit te maken. Een record dat vandaag de dag nog steeds op zijn naam staat. Nu was Lokhoff dus opnieuw getuige van een doelpunt na acht seconden.

Hyballa

Het was vrijdagavond de laatste keer dat Lokhoff als eindverantwoordelijke op de bank zat. Regelmatig werd hij toegezongen vanuit het uitvak. Vanaf zaterdag staat Peter Hyballa voor de groep. De terugkerende trainer zat in het Osse Kuipje, zoals het stadionnetje van TOP Oss liefkozend genoemd wordt, al op de tribune en zag het allemaal tevreden aan.

Want zijn ploeg kende lang een probleemloze avond tegen de nummer negentien van de eerste divisie. Na die vroege goal - Jort van der Sande kreeg de bal na de aftrap zo van Lorenzo Piqué en bediende Herrmann voor diens eerste competitietreffer namens NAC - speelden de bezoekers meer dan prima. De 0-2-stand bij rust was meer dan verdiend.

Volledig scherm Peter Hyballa © Pro Shots / Marcel van Dorst

Uitblinker Van der Sande

Die tweede goal kwam op naam van topscorer Van der Sande. De spits speelde een uitstekende eerste helft en schoot uit een corner van Ody Velanas raak na 36 minuten. Zijn tiende treffer dit seizoen. Het aanvalsduo Herrmann-Van der Sande kreeg daarna nog aardige kansen op de 0-3.

Zo betaalde Herrmann het vertrouwen van Lokhoff terug. Het was zijn eerste basisplaats in maanden tijd. Ook mochten Thomas Marijnissen (linkervleugel) en Alex Plat (Aimé Omgba was ziek) starten.

Moeizame tweede helft

In de tweede helft kregen Vieiri Kotzebue en Sabir Agougil nog wat minuten en was die eerste nog dicht bij een derde treffer. De voet was toen al lang van het gaspedaal. NAC leek ingedut en kreeg daarvoor een kwartier voor tijd de rekening: Kyvon Leidsman bracht de spanning terug, 1-2.

Spannend werd het nog wel, penibel zelfs in de slotminuut. De zege werd echter over de streep getrokken op een ijskoude avond in Oss. Daardoor bezet NAC nu (tenminste voor even) een zo begeerde play-offplek. Aan Hyballa om dat zo te houden.

Opstelling NAC: Kortsmit; Besselink, Velthuis, Mac Nulty; Lucassen, Plat (65. Agougil), Staring, Velanas, T. Marijnissen (82. Rutten); Van der Sande, Herrmann (65. Kotzebue)

