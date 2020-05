IJshandel perplex: werknemer blijkt ijs al jaren door te verkopen aan zichzelf

De ijshandel in kwestie is Frezzo Food in Oosterhout, dat ijsmixen levert aan ijssalons. De verkoper is sinds 2015 eigenaar van Prego ijssalons in Etten-Leur, nota bene een van de klanten van Frezzo waaraan hij zelf mixen verkocht.



Bij de eigenaar van Frezzo, die een franchisenemer heeft voor de gelijknamige ijszaak in Breda en eigenaar is van ijssalons in Tilburg en Den Bosch, komen in januari dit jaar signalen binnen dat iets niet in de haak is. Hij hoort van contacten dat zijn werknemer een BV heeft waarin Prego is ondergebracht. ,,Ik was perplex. Hij had me daar helemaal niets over gezegd.”



Naast deze dubbele pet zou Prego gebruikmaken van een unieke receptuur van Frezzo die illegaal zou zijn gekopieerd en meegenomen. De werknemer ontkent dat en zegt dat dit in goed overleg is gebeurd. Volgens hem is het bij Frezzo bekend dat hij de zaken in Etten-Leur heeft, al kan hij niet aangeven wanneer hij dat dan precies zou hebben bekendgemaakt.