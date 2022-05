IJzerhandel Wallebroek stopt na 119 jaar: 'Zeker drie burgemeesters waren klant bij ons’

WonenBre­burg steekt 190 miljoen in Bredase huurhuizen voor verduurza­ming

BREDA - Om de energielasten voor huurders betaalbaar te houden, investeert WonenBreburg 190 miljoen in verduurzaming van 1850 woningen in Breda en Tilburg. In Doornbos Breda worden nu vier flats aangepakt. ,,En dat is hard nodig.”

