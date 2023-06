Ik ben soldaat van een leger dat er niet zou moeten zijn

Elektrici­teits­huis­je Breda wordt monument, Enexis vreest stroomte­kort

BREDA - Een elektriciteitshuisje in Breda is op de lijst van gemeentemonumenten geplaatst. De eigenaar, energiebedrijf Enexis, vindt dat maar niks. Die vreest dat de levering van stroom in het gedrang komt.