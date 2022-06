‘In Amerika zou ik met een geweer door je strot schieten’: man reed onder invloed en bedreigde agent

Sjoelvere­ni­ging De Doorschui­vers wil hoe dan ook het 50-jarig jubileum halen: ‘Al blijven we met twee over’

Over drie jaar bestaat sjoelvereniging De Doorschuivers vijftig jaar en de leden zijn vastbesloten dit jubileum te halen. Vanzelfsprekend is het niet dat ze iedere dinsdag sjoelen in Chaam. Ze zijn nog met tien en de gemiddelde leeftijd ligt ruim boven de 70 jaar. ,,Als ze lang stilstaan, worden ze stroef.”

18 juni