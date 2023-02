In een Pinopak naar het Krabbegat? Niet doen!

BERGEN OP ZOOM - Een bananenpak not done in Oeteldonk. Hoe zit het eigenlijk met de ongeschreven carnavalsregeltjes in West-Brabant? Wat kan je in, pak ’m beet, Tullepetaonestad, Krabbegat, Peejenland of het Kielegat maar beter uit je hoofd laten?