In het weekend flink aan de drugs, op maandag veroorzaakte de man (33) uit Sint Willebrord een ongeluk

Update Breda krijgt juist nog meer deelscoo­ters: Felyx meldt zich als derde aanbieder

BREDA - Waar deelscooters verdwijnen uit het straatbeeld in gemeenten als Oosterhout en Roosendaal, krijgt Breda er juist nog meer elektrische deelscooters bij. Na Go Sharing en Check staat het bedrijf Felyx op het punt scooters in de stad te plaatsen.

11 november