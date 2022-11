In huize Geilings juichen ze (bijna allemaal) voor Ecuador: ‘Mijn droom is een gelijkspel’

PRINSENBEEK - ,,Si se puede (Ja, het kan)”, scandeert Brian Geilings (25) enthousiast. Vandaag speelt het Nederlands elftal tegen Ecuador. In huize Geilings in Prinsenbeek is iedereen voor de Zuid-Amerikanen. Voor het land van hun moeder Janneth Mena Baldeóns.

Alleen vader Ad zal juichen voor Oranje. En vooruit, een groot zwak voor Ecuador heeft hij ook. Dus mocht Nederland verliezen, dan maar van Ecuador.

Janneth woont inmiddels al 23 jaar in Nederland met Ad en spreekt de taal ook uitstekend. De voertaal in het gezin is echter overwegend Spaans, met een fractie Nederlands en Engels tussendoor. Door de harten van Brian, Victoria (19) en Carlos (29) stroomt duidelijk het geel-blauw-rode bloed. Dikwijls maken ze de grote oversteek, op zoek naar hun omvangrijke familie in hoofdstad Quito. Nu ze wat ouder zijn, gaan ze los van elkaar. ,,Ecuador verbindt. Familie verbindt. Dat is erg Zuid-Amerikaans”, legt Victoria uit. ,,Altijd als ik er kom, kom ik nieuwe mensen tegen. Weer een verre oom of tante, het blijft altijd weer leuk.”

Gele shirt

Het drietal zit er stralend en trots bij, in hun gele shirt. Wat uiterlijk betreft zullen ze niet erg opvallen in Ecuador. ,,Ze merken natuurlijk wel dat je uit het buitenland komt. We dragen echt andere kleding en ze zien het ook aan ons kapsel”, vertelt Brian.

Moeder Janneth zet wat hapjes op tafel. Empanadas, quimbolitos en chifles; het eten moet natuurlijk zeker even geproefd worden. Carlos is net twee dagen terug in Nederland en zag Ecuador - Qatar (2-0) begin deze week in zijn moederland. ,,Het leeft er echt enorm. Overal zie je gele shirtjes en de mensen praten erover. In de parken staan grote schermen opgesteld. De wedstrijden zijn er om 11.00 uur ’s morgens en dan zit iedereen al aan het bier. Je ziet bij het volkslied de tranen lopen, de mensen zijn zo ongelofelijk trots op het land.”

Vriendschappelijk potje

Hij was er ook bij toen Nederland in Amsterdam een vriendschappelijk potje speelde tegen Ecuador in 2006. In zijn gele shirtje, tussen de Ecuadorianen. ,,Ik sprong op toen Nederland scoorde. Iedereen keek boos”, herinnert hij zich nog.

Vader Ad deed nog voor de loting een uitspraak, die hem achtervolgt. ,,Ik hoop dat Nederland eens ver komt, zelfs als dat ten koste gaat van Ecuador”, zei hij. Hij staat er nog steeds achter. De clash leeft weliswaar in het gezin, maar ook weer niet echt. Ecuador is de underdog, de kans op een overwinning is klein. ,,Mijn droom is een gelijkspel, ik kan gewoon niet goed kiezen”, zegt Victoria.

Quote Valencia is een stuk kleiner dan de Nederland­se verdedi­gers Brian Geilings

Brian analyseert alvast vooraf: ,,Ecuador zal de eerste helft vol gas geven, waarna de spelers de tweede helft vermoeid raken. Dan gaan ze zakken. Bij rust staat het 1-1. In de tweede helft komt er een diepe bal op Enner Valencia en die maakt de 1-2”, voorspelt hij dromerig. Hij zag de gehele kwalificatie. Kent het spel van het land, kent de kracht maar ook de zwaktes ,,Ze hebben geen plan B. Valencia is een stuk kleiner dan de Nederlandse verdedigers”, weet hij.

Het gezin gaat vanmiddag op het kantoor bij Ad kijken. Met zo’n vijftien man, met overwegend Nederlanders. De empanadas zullen rond gaan, net als de biertjes. ,,Maar er zullen ook wel bitterballen zijn”, vermoedt Brian.