Inbreker aangehouden na zoektocht in Breda, zijn kompaan ontkomt

Kunstwerk in Amphia moet mensen bij elkaar brengen

BREDA - Een kunstwerk waar je nou eens wél met je handen aan mag zitten. Sterker, dat is de nadrukkelijke bedoeling. In het Amphia ziekenhuis aan de Molengracht is maandagmiddag de ConnecTable onthuld, van de Zundertse beeldend kunstenaar Elodie Zwart (29).