Inbreker slapend op de bank aangetroffen in vakantiewoning in Alphen

De verdachte is een 40-jarige man met een onbekende verblijfplaats in Nederland en hij is aangehouden. De recherche onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor de andere inbraken. ,,Zijn werkwijze komt overeen met de andere inbraken. In het bureau bleek dat hij kortgeleden onder bepaalde voorwaarden vrij was gelaten nadat hij was aangehouden voor eerdere inbraken. Eén van de voorwaarden was dat hij geen strafbaar feit mocht plegen.’