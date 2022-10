Indrukwekkend eerbetoon aan veteranen

Met een indrukwekkende ceremonie op de Parade is zaterdagmiddag eer betoond aan de Bredase en Poolse veteranen. Traditiegetrouw vormde de voormalige Chassé Kazerne het decor voor de jaarlijkse herdenking. Middelpunt was het monument voor de Poolse gevangenen van 1944. Het is er acht jaar geleden geplaatst, bij de viering van het 70e bevrijdingsjaar.

Op de Bredase Veteranendag staat de stad stil bij de mannen en vrouwen die voor vrijheid vochten, voor ons en voor anderen. Breda telt er ongeveer duizend, en zij vochten ook in gebieden als Libanon, voormalig Joegoslavië en Afghanistan. Loco-burgemeester Arjen van Drunen prees hen voor hun inzet en wees op de speciale band die Breda met de krijgsmacht heeft: ,,Breda is zoals u weet garnizoensstad. Minister Ollongren opende onlangs het academisch jaar op onze Nederlandse Defensie Academie, vroeger bekend als de KMA. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van onze veteranen in Breda hun opleiding hebben genoten. En werden ze niet tot officier opgeleid, dan waren ze vaak gelegerd in een van onze andere militaire complexen. Bovendien zetelt de top van de Koninklijke Luchtmacht in Breda, in de Luchtmachttoren aan de Westbroek. Breda heeft dus een bijzondere band met veel veteranen.’’

‘Dank u Polen’

De Bredase Veteranendag is vooral de dag waarop de Poolse bevrijders worden geëerd. De troepen van de 1e Pantserdivisie van generaal Stanislaw Maczek bevrijdden op 29 oktober 1944 Breda van de Duitse bezetter. En ieder jaar laat Polen zien hoe belangrijk ze de band met Breda vinden. De top van de legerleiding, afvaardigingen van ministeries en de ambassade, een militair orkest en veel Poolse veteranen bewijzen hun gevallen landgenoten opnieuw eer, en er zijn altijd warme woorden voor Breda en haar bevolking. Zoals een Poolse generaal zaterdag de aanwezigen toesprak: ,,De eenvoudige woorden ‘Dank u Polen’ klinken anders op deze plek. Sinds oktober 1944 zijn Polen en Nederland hier voor altijd verenigd. Nog steeds wonen veel nabestaanden van Poolse bevrijders in Breda. Het waren jongens nog, die op weg naar hun geliefde thuis Breda bevrijdden. Met de opdracht van Maczek om hard, maar ridderlijk te vechten. Daardoor is Breda behouden.’’

Ook Van Drunen keek terug op wat de Poolse strijders voor de stad gedaan hebben. ,,Ik noemde eerder onze Poolse vrienden, de veteranen die voor altijd met onze stad verbonden zijn’’, sprak hij. ,,Ook zij zetten hun leven op het spel, en velen betaalden de hoogste prijs voor onze vrijheid. Die verbondenheid is voor altijd. Als je van iemand je vrijheid terugkrijgt, dan krijg je het belangrijkste wat je als bevolking krijgen kunt.’’ Uiteraard bleef de oorlog in Oekraïne niet onbesproken. Van Drunen wees op de bijzondere band die Breda ook met dat land heeft. Zelf is Breda verbonden met het Poolse Wroclaw, dat op haar beurt een stedenband heeft met Lviv. Deze Oekraïnse stad lag vroeger in Polen. Het is de streek waar Maczek 150 jaar geleden geboren werd.

Drie Bredanaars geëerd Op het eind van de ceremonie werden drie Bredanaars in het zonnetje gezet met een hoge Poolse militaire onderscheiding. Rob van Dommelen, Frans Mertens en Albert Bugaj, zelf zoon van een bevrijder, werden geëerd voor hun vrijwillige inzet voor het Maczek Memorial aan de Ettensebaan.