Informatieve Zorgmarkt Breda over kinderen met een beperking

Blauwe Kei heeft ziel terug met vernieuwd Erasmus­plein: ‘Het was verschrik­ke­lijk lelijk’

BREDA - Het Bredase Erasmusplein is woensdagmiddag officieel onthuld. Het plein in de Blauwe Kei is nu bijna een groene oase. Daarmee is het mooier dan het ooit in zijn 50-jarig bestaan geweest is. Het proces duurde vijf jaar. ,,Toen zag het er uit of het rijp was voor de sloop.’’

12:06