Inschrijving Singelloop Breda van start: keuze uit zeven onderdelen, ook voor wandelaars

Groot konings­feest met muziek, kraampjes en een springkus­sen in Terheijden

Muziek, kraampjes, een springkussen en veel lekkers: het is groot feest op het Koningsveld van Sovak in Terheijden. Deze vernieuwde Koningsdagviering is bedoeld voor zowel cliënten én inwoners van het dorp.

27 april