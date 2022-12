Inzittenden spoorloos na botsing tegen boom in Alphen, agenten vinden drugs in auto

Ger Couvreur (78) stopt met ’t Tapperijke: oudste barman van Breda zwaait af

BREDA - Na 37 jaar neemt Ger Couvreur afscheid van zijn Tapperijke op de Grote Markt in Breda. Het bruine café is per direct overgenomen door de eigenaren van het tegenover gelegen café De Pastorie. Het Tapperijke blijft zoals het is, laten ze weten.

