Is het wel pluis in deze massagesalon, garagebox of bedrijfsloods? Zo herken je de signalen van criminele activiteiten

Band met dorp is basis voor 100-jarige harmonie St. Caecilia: ‘Bij serenades altijd een kratje bier achter de heg’

BAVEL - Een echte dorpsharmonie, zo ziet voorzitter Ben Vaesen St. Caecilia in Bavel. Dat zit hem in de lokale families die al generaties muzikanten leveren. En in de sterke verbinding met de gemeenschap door tradities in ere te houden.

3 januari