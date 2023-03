IVN neemt natuurliefhebbers mee het dorp in, want ‘daar is ook genoeg groen te vinden’

Erfgenaam probeert ‘illegaal’ verkochte familie­boer­de­rij in Dorst terug te krijgen

DEN HAAG/DORST – Na de dood van hun moeder is de familieboerderij van de familie Klaassen in Dorst verkocht. De verkoopprijs was echter flink lager dan afgesproken, zo verwijt de familie nu een notaris uit Oosterhout. Reden om naar de Raad van State te stappen.