Jan, gepensioneerd buschauffeur, steunt zijn stakende collega’s: ‘Zodra je achter het stuur kruipt, voel je de druk’

Bavel krijgt nieuwe buiten­sport­lo­ca­tie bij trapveldje

BAVEL - Vorig jaar maakten de inwoners van Bavel kennis met de buitensportcontainer, om te kijken of er behoefte was aan meer sportattributen in de openlucht. Het antwoord was ‘ja’, dus krijgt het dorp dit voorjaar permanente sporttoestellen bij het trapveldje aan de Lange Bunder.