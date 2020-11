Jeffrey (34) valt na hersenbloeding tussen wal en schip: ‘Hij kan geen vader zijn voor zijn kinderen’

Coronacij­fers in Breda ‘liegen er niet om en zijn nog altijd alarmerend’

7 november BREDA - Ondanks een iets positiever beeld in aantal besmettingen en ziekenhuisopnames, is de situatie rond corona in Breda en de regio nog altijd ‘alarmerend’. Dat stelt het college in een raadsbrief. In Breda zijn afgelopen week 826 mensen besmet geraakt.