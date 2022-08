Jonge fietser ontkomt aan botsing met trein, treinen rijden weer tussen Breda en Tilburg

Vervanging wieken Ulvenhout­se molen mogelijk later door stijgende materiaal­kos­ten

ULVENHOUT - Het plan was de wieken van de molen in Ulvenhout in 2023 te vervangen, maar of dat nog lukt is maar de vraag. Door de enorm gestegen staal- en houtprijzen is de oorspronkelijke offerte geen reëel uitgangspunt meer, zegt Peter van der Westerlaken, voorzitter van Stichting Molen De Korenbloem.

