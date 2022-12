Jonge Waalwijkse verdachten van moord op Bredanaar mogen naar huis

Twee autobran­den in kwartier tijd in Bredase wijk, politie doet onderzoek

BREDA - De wijk Heuvel in Breda werd zaterdagavond opgeschrikt door twee autobranden. De eerste brand ontstond rond 22.30 uur aan de Doctor Struyckenstraat. Een kwartier later, rond 22.45 uur, was het raak aan de Van Hogendorpstraat.

3 december