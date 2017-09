Jongste slachtoffer zedenzaak Bavel acht jaar oud

Het onderzoek naar de Bavelse jongen (19) die onder meer verdacht wordt van verkrachting en ontucht, vergt veel tijd. Het Openbaar Ministerie (OM) in Breda is bezig om de identiteit te achterhalen van zo’n 40 tot 45 meisjes van wie de verdachte expliciete beelden op zijn computer had.

Dat zegt OM-woordvoerster Elke Kool. De honderden seksgerichte chatberichten van de verdachte duiden op het groeiende fenomeen van grooming. Dit digitaal kinderlokken is strafbaar. Toch staat grooming niet op de tenlastelegging van de Bavelse tiener. Kool: ,,We sluiten niet uit dat dit alsnog gebeurt. Het hangt af van het onderzoek naar de identiteit van de andere meisjes. Hebben zij vrijwillige foto’s en/of filmpjes naar de verdachte opgestuurd of niet? Dat moet nog blijken.''

Kinderporno

Behalve verkrachting en ontucht wordt hij ook verdacht van het bezit van kinderporno. Dit feit heeft betrekking op de digitale beelden die de recherche aantrof op zijn computer en die aangemerkt kunnen worden als kinderporno. Alle slachtoffers zouden minderjarig zijn. De jongste is 8. Het slachtoffer van de verkrachting is 12 jaar en de ontucht zou gepleegd zijn met een 13-jarig meisje. Beiden komen uit de regio Breda.



Kool zegt dat het OM geen signalen heeft binnengekregen van onrust in Bavel, een dorp met 8.000 inwoners dat tegen Breda aanligt. ,,De verdachte opereerde vooral digitaal. Het is niet zo dat hij zijn slachtoffers ontmoette in de speeltuin of zo'', aldus Kool. Het OM gaat er vanuit dat de tientallen digitale slachtoffers afkomstig zijn uit het hele land.

Bom

Het nieuws over de zedenzaak is bij de Bavelse basisscholen ingeslagen als een bom. ,,Het verhaal over de zedenzaak kwam voor iedereen als een grote verrassing'', zegt Rob van Gils, directeur van basisschool De Spindel. ,,Niemand had er ook maar iets over gehoord, terwijl Bavel toch een klein dorp is. Ik ben zelf ook buiten de school actief, maar ik heb nooit iets gehoord, terwijl die jongen toch al ruim drie maanden vastzit.''

Hij weet nog niet wat de school met het nieuws gaat doen – 'het nieuws is nog te pril voor ons' – maar de directeur geeft wel aan dat hij geen enkel signaal heeft dat er leerlingen van zijn school bij de zedenzaak betrokken zijn.