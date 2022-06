Joop (73) verzamelt bidprentjes: ‘Het leukste is om een serie bij elkaar te krijgen’

de hobbykamer van...Voor zijn pensioen werkte Joop Vrins (73) als verzekeringsadviseur. Hij hield kantoor aan huis. Tegenwoordig is zijn voormalige werkruimte één hobbykamer, verdeeld over twee ruimten.

Een belangrijke verandering ten opzichte van de tijd dat hij hier klanten ontving, is de aanwezigheid van een groot aantal Christen-, kruis-, en heiligenbeelden. Het blijkt dat het een redelijk toevallig ontstane verzameling is, die telkens aangevuld wordt door giften van familie, vrienden en kennissen die weten van Vrins’ collectie.

De hobbykamer van... Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten je elke week zo’n ruimte zien. Heb jij ook een fijne hobbykamer waar we mogen langskomen? Stuur dan een mail naar anne.jansen@bndestem.nl met je naam, woonplaats en telefoonnummer.

Buiten dat heeft de inrichting nog steeds veel weg van een kantoor, zoals je dat van een verzekeringsadviseur zou verwachten. Netjes, overzichtelijk en voorzien van veel opbergkasten. Achter de kastdeuren schuilt de werkelijke passie. Bid- en heiligenprentjes. Ruim meer dan 52.000 stuks.

Misdienaar

En een groot deel daarvan is met boekhoudkundige precisie vastgelegd in een Excel-bestand. ,,Als jongen uit een streng katholiek nest was het niet meer dan logisch dat ik misdienaar zou worden”, haalt Vrins aan. ,,Dan werd je uit de klas gehaald om een begrafenis te assisteren. Na afloop kreeg je dan zo’n bidprentje mee. Daar is de hobby mee begonnen.”

Spijtig genoeg is er juist van de eerste verzameling een deel ooit verloren gegaan. Een groot deel in de huidige verzameling komt van iemand uit de straat met wie Vrins bevriend raakte. Toen de buurtgenoot verhuisde naar een seniorenwoning, kreeg Vrins zijn collectie. De sport zit hem er volgens de Bredanaar in om series bij elkaar te krijgen.

Series

Tot voor een paar decennia geleden was het minder gebruikelijk om een foto van de overledene te plaatsen. In plaats daarvan waren verschillende series. Al is het gebruik van foto’s ouder dan je zou denken. ,,Dit gebeurde ook al voor de oorlog. Waarbij, bijvoorbeeld, de naaste familie een prent mét foto kreeg en de overige aanwezigen een prent met daarop een afbeelding uit de kruisweg.”

Tussen de oudste prentjes zitten er van mensen die in de achttiende eeuw geboren zijn. Om de waarde is een verzameling als deze niet te doen, zo geeft Vrins aan. ,,Het is vooral heel leuk om een serie bijeen te krijgen en om dingen uit te zoeken.”