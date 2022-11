Journalisten Fidan Ekiz en Saskia Belleman te gast bij Spraakvermaak

Scholiere (18) in auto gesleurd en meegenomen door ex-vriend­je, justitie eist taakstraf

BREDA - Een achttienjarige scholiere werd, op weg naar school in Breda, in een auto getrokken. De verdachte, haar ex-vriend, hield haar op de achterbank in bedwang en drukte zijn hand op haar mond. ,,Ik dacht dat ik dood zou gaan. Ik durf nu niet meer alleen op straat te lopen. Uit angst dat iemand me nog eens zoiets aandoet.”

1 november