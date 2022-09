Jubilerende Bredase band Kaal geeft concert in Princenhage

De coverband Kaal bestaat 20 jaar. De band brengt vooral nummers uit de jaren tachtig en negentig van onder meer The Kooks, The Smiths, David Bowie, John Mayer, Damien Rice en Mumford & Sons. Het idee bij Kaal is om de nummers in een uitgeklede versie te spelen: ‘kaal’ dus. Dat de bandleden ondertussen allemaal (bijna) kaal zijn, is volgens de bandleden ‘puur toeval’.

De bandleden speelden eerder in andere bands. Peter van Soest in de Zappa’s, Hans Pals bij De Heiknopjes, Daan Zeijdner bij Purple Paris en Cyriel Havermans onder meer bij Big Wheel en Focus. Het concert vindt plaats op zondag 11 september om 14.30 uur in de tuin van het Princenhaags museum, Haagweg 334 in Breda. Er is in de tuin van het museum plaats voor 75 bezoekers. De toegang is gratis.