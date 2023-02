Carnavals­vier­ders lappen blikverbod aan hun laars: ‘We zijn op de fiets dus we kunnen snel wegfietsen’

BREDA - Dat je geen glazen flesjes mee mag nemen het feestgedruis in, dat snappen de meeste carnavalsvierders in Breda wel. Maar blikjes? ‘Dat is toch niet gevaarlijk?’, is een veelgehoorde opmerking onder de feestgangers.