Kaarten uit de hele wereld voor jarige oma Tiny (90)

De band tussen Peters en haar oma is bijzonder. ,,Ik ben enig kind en mijn oma's enige kleinkind. Voor mij is ze niet alleen mijn oma maar ook mijn beste vriendin. We hebben altijd ontzettend veel lol samen.”



Zes jaar geleden verhuisde ze naar Zuid-Afrika en als ze in Nederland is, logeert ze zoveel mogelijk bij oma. Bartels-Bovee: ,,Ze is echt gek op me en ik op haar. Dat is al van jongs af aan zo. We lijken veel op elkaar; we houden allebei van lachen. Echt iets voor haar om zoiets te organiseren.”



De kaarten zijn een schot in de roos, want oma verzamelt ook nog eens postzegels. ,,Het is zo mooi om al die postzegels uit alle landen te zien. Ik ga ze allemaal losmaken en in mijn album stoppen. De kaarten hang ik straks allemaal op in de woonkamer. Ik hoef me voorlopig dus niet te vervelen."