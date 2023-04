Kameleon NAC is voer voor psychologen

MET VIDEO Oosterhout­se snoepfabri­kant maakt levensgro­te gummibeer: 'Officieel een record’

OOSTERHOUT – Of-ie ook daadwerkelijk in het Guinness Book of World Records terechtkomt is afwachten, maar groot is-ie zeker: de 2,5 meter lange en 1 meter dikke, knaloranje gummibeer die snoeplijnproducent Tanis uit Oosterhout donderdag uit de mal haalde.