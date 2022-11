Kamervoorzitter Bergkamp heeft het empatisch vermogen van een roestende kluisdeur

Man die tandarts opsloot vanwege rekening hoeft niet meer de cel in

BREDA - Omdat de 28-jarige Ömer K. uit Oudenbosch vooral hulp nodig heeft, hoeft hij niet meer de gevangenis in. K. sloot een Bredase tandarts op in de kleedkamer van zijn praktijk, omdat K. vond dat hij een te hoge rekening had gekregen.

10 november