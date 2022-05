Kampioenschap Jongerenkoren in Rijsbergen

Schoolvoet­bal­ler­tjes schitteren bij NAC

BREDA - Het was afgelopen seizoen niet vaak te horen in het Rat Verlegh Stadion van NAC: luid gejuich. Maandagavond was dit wél het geval: de drie finales van Schoolvoetbal Breda leverden in feite alleen maar winnaars op.

24 mei