Kapotte rateltikkers brengen slechtzienden in problemen: ‘Ik durf niet over te steken’

Voor zijn gezondheid maakt de slechtziende 77-jarige Joost Huijbregts bijna dagelijks een wandeling van Effen naar ‘een koffieadres’ in Princenhage. Hij moet dan de drukke Graaf Engelbertlaan oversteken. Huijbregts wandelt met een Cairnterriër, maar dat is geen blindengeleidehond. Hij is afhankelijk van zijn taststok en de rateltikkers in de stoplichten.