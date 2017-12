Kerstpakket niervereniging vol zoute hapjes: 'Wat een miskleun'

Klaverdijk is sinds mei van dit jaar opeens nierpatiënt. Zijn nieren zijn om onbekende reden opeens gekrompen en werken nog maar 8 procent. ,,Een soort crtl-alt-delete'', noemt hij het zelf. Gelukkig kan hij vier nachten per week in Amphia Ziekenhuis terecht voor dialyse. Zo kan hij in ieder geval overdag blijven werken.

Wat een miskleun

'Er is gewoon niet goed nagedacht'

Secretaris John Reniers van Digna is niet gelukkig met de keuze. ,,Zout is inderdaad ten strengste verboden. Er is gewoon niet goed nagedacht.'' In voorgaande jaren verzorgden verpleegkundigen van het Amphia de samenstelling en verdeling van het kerstpakket. ,,Dat is veel werk met 160 patiënten. Dit jaar moesten we het zelf regelen. Onze dames hebben het ingepakt. Mijn vrouw was ook niet gelukkig met de samenstelling, maar op zich is het een prachtig pakket. Lekker voor de familie. Dat vond een verpleegster ook.''