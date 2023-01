Kielegat op zoek naar nieuwe juryleden Grote Optocht

Na twee jaren zonder optocht is het op maandag 20 februari weer zo ver: de Grote Optocht trekt door het Kielegat. Om dit evenement goed te beoordelen is een kundige jury nodig en de organisatie is nu op zoek naar nieuwe leden.

Creatief en kunstzinnig

Korte klus

Jurylid zijn is een korte vrijwilligersklus, aldus Adank: ,,Wij vinden het belangrijk om onze juryleden goed te briefen, daarom komen we in januari met alle juryleden bijeen. Daarnaast vragen wij een eenmalige inzet op carnavalsmaandag. Tot slot besteedt ieder jurylid thuis in de dagen na carnaval tijd aan het schrijven van het individuele jurycommentaar.”